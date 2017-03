Größer ist nicht immer besser: Das musste auch ein Lkw-Fahrer am Donnerstag in Neukölln lernen. Sein Fahrzeug blieb unter Brücke in der Niemetzstraße stecken und verursachte damit nicht nur Chaos für den Autoverkehr.

Ein Lkw ist am Donnerstagvormittag in einer Bahnunterführung in der Niemetzstraße Ecke Mittelbuschweg in Berlin-Neukölln hängengeblieben. Der polnische Fahrer hatte nicht auf die maximale Höhe von 3,80 Meter der Brücke geachtet.