12.03.17 | 13:55 Uhr

Vergessen, verlassen, verloren - aber so schön! "Lost Places" sind stillgelegte Gebäude und Industrieanlagen. Ihr zerklüfteten Mauern und zersplitterten Fenster sind stille Zeugen der Vergangenheit und Motive für spektakuläre Fotografien.



"Lost Places" werden sinngemäß als "vergessene" oder "verlassene Orte" übersetzt. Verlassen sind sie in jedem Fall. Seit Jahrzehnten werden die Gebäude und Stätten nicht mehr bewohnt oder in ihrem ursprünglichem Sinne genutzt. Im Inneren zeugen abgerissene Tapeten, verrostete Bettgestelle und andere Relikte von dem, was einmal war. Vergessen sind diese Orte trotzdem nicht. Die Ruinen sind ein beliebtes Ziel von Touristen und Fotografen. Bei manch einem Besucher rufen die unheimlichen Relikte einen angenehmen Grusel-Schauer hervor. In jedem Fall aber verharrt man und staunt über die Vergänglichkeit des Lebens.

Lost Places - Vergessene Orte der Region

Ein Flügel im ehemaligen Veranstaltungssaal in der Heilstätte Grabowsee ...

... hier wurden Anfang des 19. Jahrhunderts Lungenheilstätten aufgebaut.

Im Zweiten Weltkrieg zogen die Wehrmacht und später die Rote Armee ein.

Heute ist das Gelände verlassen ...

... die unheimlichen Relikte sind aber ein beliebtes Motiv von Fotografen.

Teilweise dienen die Ruinen auch als Filmkulisse.

Auch in Beelitz sollten Anfang des 19. Jahrhunderts Patienten von ihren Lungenkrankheiten geheilt werden.

Während der Weltkriege wurde das Areal als Sanatorium für Soldaten genutzt.

Die zerklüfteten Mauern, ...

... umheimlichen Gänge, ...

... und verwunschenen Ecken, ...

locken heute viele Besucher und auch Filmteams an, die die Ruinen als Kulisse für Horrorfilme schätzen.

Eine weitere Krankenhaus-Ruine steht in Lychen, im Norden Brandenburgs.

Zeitweise waren in der Anlage bis zu 500 Betten belegt.

Die Patienten konnten hier beispielsweise schwimmen.

In dem "Lost Place" findet man in vielen Ecken ...

... Zeugen der Vergangenheit.

Große Teile der ehemaligen Heilanstalten verfallen heute, ...

... einige Gebäude wurden aber saniert und dienen als Wohnhäuser.

Das ehemalige Kohlekraftwerk Vockerode liegt in Sachsen-Anhalt und sollte einst ...

... Berlin mit Strom versorgen. Doch wegen des Zweiten Weltkriegs kam es nicht dazu.

Seit Mitte der neunziger Jahre steht das Kraftwerk still.

Rostige Rohre zeugen noch vom einstigen Betrieb.

Die verlassenen Räume ...

... mit den fast kunstvoll arrangierten Leitungen ...

dienen aber immer noch als spektakuläres Motiv für Fotografen.

Die Uhr auf dem ehemaligen Schaltpult ist um zehn nach zwei stehengeblieben.

Graffiti-Kunst im Inneren einer Antennenkuppel auf dem Teufelsberg ...

... die Abhöranlage der Amerikaner während des Kalten Krieges ...

... ist heute Leinwand für diverse Street-Art-Künstler.

Während des Kalten Krieges bauten die Amerikaner ...

auf dem Schutthaufen Teufelsberg eine Abhöranlage für Spionage-Zwecke.

Die Waldstadt im Zossener Ortsteil Wünsdorf beherbergte einst ...

... bis zu 75.000 sowjetische Männer, Frauen und Kinder.

Auf dem Areal befanden sich eine Infanterieschule ...

... und auch eine Offizierskaserne.

Seit 1994 stehen große Teile der Kaserne leer.

Wir stellen Ihnen einige der spektakulärsten "Lost Places" in der Region vor.



1. Abhörstation Teufelsberg

Der Teufelsberg in Berlin-Charlottenburg besteht aus fast 30.000 Kubikmetern Schutt. Auf der Spitze bauten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Abhörstation auf. Bis zum Ende des kalten Krieges spionierten hier die Amerikaner ihre Feinde aus.



Seitdem rotten die Antennenkuppeln vor sich hin. Diverse Pläne, das Areal anderweitig zu nutzen, sind bisher gescheitert. Für Touristen ist das Gelände trotzdem ein beliebtes Ausflugsziel, das mittlerweile sogar Eintritt kostet: Acht Euro pro Person sind fällig.



2. Heilstätte Grabowsee

Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete das Rote Kreuz die Lungenheilstätten am Grabowsee - zunächst um herauszufinden, ob Lungenkrankheiten wie Tuberkulose auch auf dem platten Land geheilt werden können. Zuvor führte man Luftkuren vor allem in Höhenkliniken in den Bergen durch.



Im Zweiten Weltkrieg wurden die Heilstätten dann von der Wehrmacht und später von der Roten Armee bezogen. Seit den Neunzigern stehen die Gebäude leer, werden aber häufig als Kulisse genutzt. George Clooney und Matt Damon drehten hier 2013 zum Beispiel "Monuments Men".

3. Infanterieschule Wünsdorf Waldstadt

Wünsdorf ist ein Ortsteil der Stadt Zossen im Landkreis Teltow-Fläming. Die Waldstadt war das Hauptquartier der russischen Garnison in der DDR. Bis zu 75.000 sowjetische Männer, Frauen und Kinder sollen hier gelebt haben.



Russiche Schriftzeichen in einem ehemaligen Bunker in Wünsdorf.

Seit 1994 allerdings stehen große Teile der Kaserne leer: die ehemalige Offizierskaserne, die ehemalige Infanterieschule und die Bunkeranlage. Andere Teile des Areals wurden saniert. In Teile der Hallen zogen Antiquariate ein und beherbergen inzwischen rund 350.000 Bücher.

4. Beelitz-Heilstätten

Längst kein Geheimtipp mehr, trotzdem einen Besuch wert: die Beelitz-Heilstätten im Westen von Berlin. Die ehemaligen Lungenheilstätten umfassen 60 Gebäude. Der Bau begann Ende des 19. Jahrhunderts.



Ein Krankenhaus, das schon mal bessere Tage gesehen hat - die Beelitz-Heilstätten.

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden die Heilstätten als Sanatorium für Soldaten genutzt. 1990 soll sich auch Erich Honecker in den Heilstätten aufgehalten haben. Als Filmkulisse sind die Beelitz-Heilstätten ebenfalls beliebt. Für den Dreh des Horror-Streifens "A Cure for Wellness" wurden drei Häuser der ehemaligen Heilstätten saniert.

5. Kraftwerk Vockerode

Das ehemalige Braunkohle- und Gasturbinen-Kraftwerk Vockerode liegt zwar nicht direkt in der Region - gilt aber trotzdem als spektakulärer "Lost Place" westlich von Brandenburg, in Sachsen-Anhalt. Das Kraftwerk wurde 1937 gebaut und sollte eigentlich Berlin mit Strom versorgen, doch wegen des Zweiten Weltkriegs wurden diese Pläne nie umgesetzt. Seit 1994 steht das Kraftwerk still. Seitdem rostet die Industrieruine vor sich hin.



Stillgelegter Schaltraum im ehemaligen Kraftwerk Vockerode.

6. Heilanstalten Hohenlychen

Auch in Lychen in der Uckermark wurden Anfang des 19. Jahrhunderts Heilanstalten gebaut. In den Heilanstalten Hohenlychen sollte vor allem die Infektionskrankheit Tuberkulose geheilt werden. Die Anlage wurde stetig erweitert, im Sommer waren bis zu 500 Betten belegt. Heute verfällt ein großer Teil der ehemaligen Erholungsstätte. Einige Villen auf dem Gelände wurden jedoch saniert und dienen heute als Wohnhäuser.



Das Schwimmbad in den ehemaligen Heilanstalten Hohenlychen wird schon lange nicht mehr genutzt.