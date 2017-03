Junger Spanier tödlich verletzt - Mordfall vom Oranienplatz bei "Aktenzeichen xy ungelöst"

01.03.17 | 13:20 Uhr

Vor mehr als einem Jahr wurde ein spanischer Student am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Der Täter konnte damals entkommen. Der Fall wird nun in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" neu aufgerollt.



Es ist der 7. November 2015: Als Alejandro G. mit zwei Freunden spät in der Nacht über den Oranienplatz läuft, sind zu diesem Zeitpunkt noch viele Menschen unterwegs. Plötzlich gerät der spanische Student in einen Streit mit einem Unbekannten. Die beiden Freunde sehen, wie der Angreifer den jungen Mann schlägt und ihm blitzschnell mit einem Messer in den Oberkörper sticht. Anschließend flüchtet der Täter. Die herbeigerufenen Sanitäter können Alejandro G. auch nicht mehr helfen - er stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus.

Infos im Netz berlin.de/polizei - Mord am Oranienplatz Weitere Informationen der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft

Polizei sucht unbekannten Zeugen

Seit mehr als einem Jahr ist der Mord an dem jungen Mann nach wie vor ungeklärt. Am Mittwoch ist der Fall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" (20:15 Uhr). Die Ermittler erhoffen sich Hinweise von den Fernsehzuschauern zu dem Fall. Zuletzt hatten sich die Ermittlungen um einen unbekannten Zeugen gedreht, der kurz vor dem Angriff mit der Dreiergruppe in einen belanglosen Streit geraten war. Der Täter soll mit diesem Zeugen gesprochen haben, bevor er auf sein Opfer losging.

Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt

Zum Zeitpunkt des Angriffs war der 26-Jährige in Begleitung einer Bekannten und eines Freundes. Alles geschah laut Polizei so schnell, dass die Tat erst bemerkt wurde, als das Opfer zusammenbrach und viel Blut verlor. Der Täter entkam. Die Sicherheitskräfte fahndeten anhand der Zeugenbeschreibungen nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro für entscheidende Hinweise ausgesetzt, bislang brachte aber auch das keinen Durchbruch.