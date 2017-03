Ein Azubi der Berliner Polizei ist wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Hehlerei vom Dienst suspendiert worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Anhörung zur beantragten Entlassung sei vorgesehen.



Ermittler waren dem Polizeischüler nach dem Einbruch in ein Büro auf die Spur gekommen. Bei ihm wurde eine Kamera gefunden, die in dem Büro entwendet wurde, wie die Behörde Anfang Februar mitgeteilt hatte.