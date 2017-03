Die Berliner Polizei baut ihre Social-Media-Präsenz aus: Ab sofort veröffentlichen zwei Auszubildende Inhalte im hauseigenen Snapchat-Kanal, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Mit der Smartphone-App können Nutzer Nachrichten, Videos und Bilder an ihre Kontakte verschicken, die sich nach einer bestimmten Zeit wieder von selbst löschen.



Die beiden 19 und 20 Jahre alten Polizei-Azubis würden im mittleren Dienst ausgebildet, hieß es. In Snapchat zeigen sie bis zum 31. März ihren Arbeitsalltag.



Die Polizei ist unter anderem auch auf Facebook und Twitter aktiv. Der Snapchat-Kanal wurde am 7. Juli 2016 eröffnet.