Polizei bittet um Mithilfe nach Leichenfund in Kreuzberg

Nach dem Fund einer Frauenleiche bei einem Wohnungsbrand in Kreuzberg schließen die Ermittler ein Gewaltverbrechen nicht aus. Die Polizei teilte am Samstag mit, Zeugen hätten kurz vor Ausbruch des Feuers einen Mann aus einem Fenster der Wohnung in der Pücklerstraße flüchten sehen.