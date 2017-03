Am U-Bahnhof Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg ist nach Polizeiangaben eine 55-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln am Samstagnachmittag von einem Unbekannten geschlagen und fremdenfeinlich beleidigt worden.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr die Frau mit der Rolltreppe hoch zum Bahnsteig der U2 in Richtung Pankow, als ein Mann an ihr vorbeigehen wollte. Dabei soll er sie unvermittelt geschubst und getreten haben. Die Frau sei dadurch zwei Stufen hinuntergerutscht. Weil sie sich festhalten konnte, sei sie nicht die Rolltreppe hinuntergestürzt.



Als die Frau den Unbekannten auf sein Verhalten ansprach, habe er sie fremdenfeindlich beschimpft und erneut angegriffen. Nach Aussage der Frau soll er sie an den Haaren gezogen, mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und ihr die Hand verdreht haben. Die Angegriffene habe daraufhin laut um Hilfe geschrien, woraufhin der Mann von ihr abließ und flüchtete.



Die 55-Jährige erstatte Anzeige gegen Unbekannt. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.