Nach mutmaßlichem Dreifachmord in Brandenburg - Getöteter Polizist in Pfaffendorf beerdigt

11.03.17 | 20:37 Uhr

Unter großer Anteilnahme wurde am Samstag einer der beiden Polizisten beigesetzt, die ein mutmaßlicher Mörder Ende Februar totgefahren hatte. An der Trauerfeier in Pfaffendorf nahmen Ministerpräsident Woidke und Innenminister Schröter teil. Von Martina Rolke

Die kleine Kirche am Dorfanger von Pfaffendorf liegt zwischen mit Efeu bewachsenen Bäumen. Rosengestecke sind in der Kapelle drapiert. Die Polizeimütze von Torsten K. liegt auf dem Sarg. Pfaffendorf im Osten Brandenburgs hat knapp 370 Einwohner, einer von ihnen – Polizist Torsten K. – wurde vor anderthalb Wochen im Einsatz aus dem Leben gerissen.

Ein psychisch kranker 24-Jähriger, der unter Drogen stand, ist der Tatverdächtige. Er soll erst seine Großmutter erstochen haben, dann floh er mit dem Auto. Zwei Beamte wollten ihn mit einem Nagelbrett stoppen. Der Mordverdächtige hielt auf die Polizisten zu und fuhr sie gezielt tot – davon geht der brandenburgische Polizeipräsident aus. Jetzt ist der Tatverdächtige in einer geschlossenen Anstalt untergebracht.

Hunderte Trauergäste in der kleinen Dorfkirche

Am Samstag liegt über dem Heimatort von Torsten K. tiefe Trauer. Er war 52 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder – genau wie sein ebenfalls getöteter 49-jähriger Kollege Torsten P. aus dem knapp 30 Kilometer entfernten Schernsdorf. Die Skrupellosigkeit und Gewalt der Tat gegen die erfahrenen Polizisten macht die vielen Trauergäste sprachlos. Sie wollen still des Verstorbenen gedenken. Es sind mehr als 100 Freunde gekommen, rund 300 Polizeikollegen und Politiker – darunter Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Sie finden nicht alle Platz in der kleinen Dorfkirche am Anger.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke auf der Beerdigung von Polizist Torsten K. in Pfaffendorf.

Der brandenburgische Innenminister Karl-Heinz Schröter spricht vom schwersten derartigen Vorfall im Bundesland seit 1990 und will mit verschiedenen Maßnahmen erreichen, dass sich so ein Fall nicht wiederholt: „Wenn wir alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht – die Ausrüstung zu verbessern, Gesetze zu verschärfen – dann denke ich, dass noch etwas mehr Schutz für unsere Kolleginnen und Kollegen von der Polizei möglich ist“, sagte Schröter.

Warum war der mutmaßliche Täter noch auf freiem Fuß?

In der Aufarbeitung des Falls wird auch geklärt werden müssen, warum der 24-jährige mutmaßliche Täter mit attestierter Schizophrenie nicht unter ständiger ärztlicher Kontrolle stand, obwohl er zuvor mehr als 60 Straftaten begangen hat: darunter Raub, Diebstahl, Körperverletzung. Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat ihn bei allen bisherigen Entscheidungen als strafunfähig eingestuft. So blieb der Mann auf freiem Fuß. In der kommenden Woche wird der zweite Polizist, der bei dem Einsatz ums Leben kam, in seinem Heimatort Schernsdorf beerdigt.