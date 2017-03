Schuldfähigkeit soll überprüft werden - Mordverdächtiger von Beeskow in Psychiatrie eingewiesen

02.03.17 | 12:10 Uhr

Der 24-Jährige, der am Dienstag drei Menschen in Brandenburg getötet haben soll, ist jetzt in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Im November hatte das Landgericht Frankfurt (Oder) ihn zwar für psychisch krank erklärt - aber freigelassen.



Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Polizisten und einer 79 Jahre alten Frau soll der mutmaßliche Mörder nochmals komplett psychiatrisch begutachtet werden. "Die Feststellung zur Schuldunfähigkeit kann für seine jetzigen Taten nicht übernommen werden", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Ingo Kechichian, am Donnerstag. "Wir müssen wissen, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, ob er nicht möglicherweise teilschuldfähig war." Gleichzeitig wurde vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet. In welcher forensischen Klinik er jetzt sitzt, teilte Staatsanwalts-Sprecher Kechichian nicht mit.

Gutachter hielt 24-Jährigen für behandlungsfähig

Im vergangenen Herbst hingegen hatte das Landgericht Frankfurt (Oder) den 24-Jährigen nach einem Prozess zwar für psychisch auffällig erklärt - ihm wurde Schizophrenie attestiert -, ihn aber auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte versucht, den Mann nach zahlreichen Verfahren wegen Raubes, Körperverletzung und Diebstahls in einer geschlossenen Psychiatrie unterbringen. Das Landgericht lehnte dies ab und setzte die Maßnahme zur Bewährung aus, weil ein Gutachter dem 24-Jährigen Behandlungsfähigkeit bescheinigte.



Wegen der attestierten Schuldunfähigkeit sprachen ihn die Frankfurter Richter im November zudem von allen Vorwürfen frei. Als Bewährungsauflage sollte sich der Angeklagte behandeln lassen. Allerdings gibt es nach rbb-Informationen derzeit keine Angaben darüber, ob er sich auch tatsächlich in Behandlung begeben hat. Kurz nach der damaligen Gerichtsentscheidung, so erklärte das Landgericht am Mittwoch per Pressemitteilung, sei der junge Mann von der Polizei im Auto angehalten worden - unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Doch auch darin sah das Gericht keinen Grund, die Bewährung zu widerrufen. Auch die Staatsanwaltschaft wurde nicht erneut tätig. Ursprünglich hatte sie in dem Fall in Revision gehen wollen. Dies habe man damals allerdings für aussichtslos gehalten, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.



Nach dpa-Angaben hat der 24-Jährige insgesamt sechs Einträge wegen verschiedener Straftaten wie Raub und gefährliche Körperverletzung im Bundeszentralregister. Von Februar 2013 bis Juni 2014 verbüßte er eine Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung. Nach rbb-Informationen stand er das erste Mal im Alter von 16 Jahren vor Gericht. Der Mann soll auch als Drogenkonsument bekannt gewesen sein.

Polizisten mit hoher Geschwindigkeit überfahren

Am Dienstag hatte der 24-Jährige zunächst seine 79-jährige Großmutter im Streit um Geld mit Messerstichen in den Hals getötet und war mit ihrem Auto geflohen. Während der Fahndung nach ihm überfuhr der Mann am Ortseingang von Oegeln (Oder-Spree) zwei Polizisten, die ihn mit einem ausgelegten Nagelbrett stoppen wollten. Die beiden Beamten starben noch am Tatort.



Der Tatverdächte floh zunächst zu Fuß weiter, stahl dann ein weiteres Auto und überschlug sich damit. Wenig später konnte er verletzt festgenommen werden. Möglicherweise stand der 24-Jährige bei seinen Taten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss - die Proben werden derzeit noch untersucht. Der Mann hat die Taten nach Polizeiangaben gestanden.



Als Motiv habe er Angst angegeben, selbst erschossen zu werden, sagte Staatsanwältin Ricarda Böhme. In allen drei Fällen gehen die Ermittler von einer "Tötungsabsicht aus niedrigen Beweggründen", also von Mord aus. "Wer so schnell auf Polizisten zurast und sie umfährt, hat das Auto als Waffe genutzt", betonte Böhme.