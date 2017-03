Audio: Inforadio | 23.03.2017 | Lisa Steger

Täter von Beeskow war schizophren auf freiem Fuß - Justizminister verteidigt Behörden nach Polizistenmorden

23.03.17 | 17:43 Uhr

Schon bevor Jan G. im Februar in Brandenburg seine Großmutter und zwei Polizisten tötete, war er psychisch schwer krank - doch in die geschlossene Psychiatrie kam er nicht. Brandenburgs Justizminister Ludwig sieht dennoch keine Fehler durch die Behörden. Von Lisa Steger

Der 24-jährige Jan G. - mutmaßliche Dreifachmörder von Beeskow und Müllrose - hatte seit seinem 14. Lebensjahr ununterbrochen mit Polizei und Justiz zu tun: Zuletzt stand er im November letzten Jahres wegen zwölf teils schwerer Taten vor dem Landgericht Frankfurt (Oder). Die Richter sprachen den schizophrenen Mann wegen Schuldunfähigkeit frei. Sie verzichteten aber darauf, ihn in die geschlossene Psychiatrie zu schicken: Sie waren überzeugt, dass Jan G. zwar gefährlich sei, aber auch in Freiheit behandelt werden könne. Im Urteil, das dem rbb vorliegt, heißt es dazu, der Gutachter betrachte den Angeklagten als eine "erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit" und zwar jederzeit. Er halte aber eine ambulante Behandlung für möglich. Das Gutachten selbst ist für Journalisten nicht zugänglich.

Minister verweist auf Gesetzesänderung

Justizminister Stefan Ludwig wollte am Donnerstag das Urteil nicht kommentieren: "Ich habe nicht vor, in die richterliche Unabhängigkeit einzugreifen", stellte er im Rechtsausschuss des Brandenburger Landtags fest. "Das Hauptaugenmerk lag im Ministerium auf Staatsanwalt und Bewährungshilfe. Aber wir haben nichts gefunden, wo wir hätten eingreifen müssen."



Die Staatsanwaltschaft habe gegen das Urteil im November keine Revision eingelegt, weil sie sich davon nichts versprochen habe, so der Linke-Politiker. Ludwig erinnerte an eine Gesetzesänderung aus dem letzten Jahr: Es geht um den Paragrafen 63 des Strafgesetzbuches. Seit der Änderung soll ein psychisch Kranker nur noch in den Maßregelvollzug, wenn durch seine Taten andere "seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird". Anlass für die Gesetzesänderung, so Stefan Ludwig, war der Fall Gustl Mollath: Der Bayer war sieben Jahre lang in der geschlossenen Psychiatrie gewesen - später erwies sich, dass er schon viel früher hätte entlassen werden müssen. "Der Gesetzgeber hat die Möglichkeiten verschärft. Es ist nur noch unter ganz engen Bedingungen möglich, jemanden in den Maßregelvollzug zu schicken", erklärte Stefan Ludwig. Der Minister ist überzeugt: Die Richter in Frankfurt hätten im November gar nicht die Möglichkeit gehabt, Jan G. aus dem Verkehr zu ziehen - und das habe die Staatsanwaltschaft richtig erkannt.

Der Linke-Politiker bestätigte im Rechtsausschuss, dass Jan G. kurz nach dem Urteil, genau gesagt am 8. Dezember, in Bayreuth von der Polizei angehalten wurde - am Steuer eines gestohlenen Autos, unter Drogen und ohne Führerschein. Weil er randalierte, nahm ihn die Polizei fest und ein Amtsrichter schickte ihn in die geschlossene Psychiatrie in Hof, bis Anfang Februar. Wer unter Bewährung neue Straftaten begeht, läuft Gefahr, doch noch ins Gefängnis oder - wie hier - in den Maßregelvollzug zu kommen. Deshalb gab es am 13. Februar im Landgericht Frankfurt eine Beratung, an der mehrere Richter, Jan G. und der Verteidiger teilnahmen. Ergebnis: Jan G. blieb frei. "Ob man das anders hätte entscheiden können, ist eine hypothetische Frage", so Ludwig. "Es hätten schwere Straftaten sein müssen. Hier ging es um Fahren ohne Führerschein, Diebstahl und Betäubungsmittelkonsum." Darüber hinaus habe sich Jan G. bei dem Termin einsichtig gezeigt, er hatte eine Freundin und berufliche Ziele.

Führungsaufsicht - nur auf dem Papier

Die Abgeordneten von CDU, SPD, Grünen und AfD hatten am Donnerstag im Rechtsausschuss viele Fragen an den Minister - vor allem diese: Was bedeutete im Fall von Jan G. "Bewährung"? Nach und nach gab Stefan Ludwig neue Einzelheiten preis. So ließ das Landgericht Frankfurt (Oder) Jan G. auf freiem Fuß, obwohl er keinen Therapieplatz hatte. Er suchte nachweislich keinen Psychiater auf, obwohl man ihm dies zu Auflage gemacht hatte. Die Termine mit der Bewährungshelferin ließ er platzen, einmal unentschuldigt, einmal mit Krankmeldung. Auch die unangemeldeten Alkohol- und Drogentests, denen er sich unterziehen sollte, hat es nicht gegeben. Bereits Anfang Dezember erfuhr die Frankfurter Staatsanwaltschaft, das Jan G. im Auto seiner Oma herumfuhr - ohne Führerschein, denn einen solchen hat er nie gemacht. Das Ermittlungsverfahren wurde wegen der bekannten Schuldunfähigkeit eingestellt. Das Landgericht hat nichts davon erfahren. Ebenso war dort unbekannt, dass Jan G. in jedem Monat für zwei Wochen nach Bayern fuhr, weil seine Freundin dort wohnte.

"Verkettung von Fehlentscheidungen"

Die Abgeordneten im Rechtsausschuss wollen weitere Sitzungen zu diesem Thema abhalten. Die Grünen möchten mehr über die Bewährungshelferin wissen, die AfD hat Zweifel an der Qualifikation des psychiatrischen Gutachters. Den SPD-Abgeordneten Eric Stohn interessieren die Bewährungsauflagen und der CDU-Abgeordnete Danny Eichelbaum fasst den Fall als "eine Verkettung von Fehlentscheidungen" zusammen. Der Linken-Abgeordnete und ehemalige Justizminister Volkmar Schöneburg (Linke) hat als Anwalt auch schon Schizophrene verteidigt, wie er sagt. "Es kommt in solchen Fällen immer darauf an, ob eine Krankheitseinsicht vorliegt. Offenbar hat der Angeklagte das deutlich gemacht." Es gebe Fälle, in denen Schizophrenie beherrschbar sei – auch bei Straftätern, auch ambulant. Möglicherweise hätten die Frankfurter Richter spätestens im Februar gedacht, "ein Schuss vor den Bug" würde reichen. "So kann ich es mir nur erklären." Letztlich, sagt Schöneburg, könne man aber die "Winkelzüge des Gerichts" heute nicht mehr nachvollziehen.