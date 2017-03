Augenbeschwerden, Schnupfen, Nies-Attacken: Pollen-Allergiker in Berlin und Brandenburg müssen in der nächsten Zeit wieder mit Beschwerden rechnen. Noch seien die Konzentrationen von Hasel- und Erlenpollen in der Luft zwar meist mäßig, hieß es am Freitag in den Polleninformationen von der Freien Universität (FU) Berlin und Meteogroup. Am Wochenende soll der Pollenflug aber deutlich ansteigen: Angesichts des erwarteten wärmeren Wetters sei dann "verbreitet mit mäßigem, teils starkem Pollenflug zu rechnen".

Nach Angaben des Instituts wurden die ersten Pollen in diesem Jahr Mitte Februar in der Luft gemessen. Im Vergleich zu früheren Jahren habe es in diesem Winter eine relativ lange Phase praktisch ohne Pollenbelastung gegeben, sagte FU-Meteorologe Thomas Dümmel. Anfang Oktober sei es schnell kalt und erst Mitte Februar wieder wärmer geworden. "Da haben Allergiker wirklich Glück gehabt", so Dümmel.



In früheren Jahren waren im Spätherbst zum Beispiel noch Pollen der hochallergenen Ambrosia zu finden, auch erste Haselpollen im Januar gab es schon. Vielfach hatten Experten beobachtet, dass die Atempause für Allergiker angesichts der weltweiten Klimaerwärmung immer kürzer

wird. In der Hinsicht sei dieser Winter in Berlin ein Ausreißer, sagte Dümmel.



Nach Hasel- und Erlenpollen machen im Frühling üblicherweise Birkenpollen vielen Heuschnupfengeplagten zu schaffen. Deren Blütezeit ist sehr kompakt, dafür aber heftig. Es werden deutlich mehr Pollen als bei Hasel und Erle auf einmal freigesetzt.