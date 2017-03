Sebastian Berlin Montag, 20.03.2017 | 12:22 Uhr

Ich wohne mitten am Schillerkiez und jogge seit Jahren mehrmals die Woche auch nachts durch die Hasenheide.



Früher als ich in Kreuzberg lebte habe ich dasselbe durch den Görlitzer Park getan.



Weder ist mir je was passiert noch geriet ich in unangenehme Situationen oder fühle ich mich unwohl. Dasselbe gilt für meine Freunde, die ebenfalls im Viertel wohnen und nicht weniger laufen gehen, als ich.



Das ist allerdings meine Perspektive als Mann, die einer Frau maße ich mir logischerweise nicht an einzunehmen.