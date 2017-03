Glaubensstreit soll zu Stecherei in Flüchtlingsheim geführt haben

Prozess in Potsdam begonnen

Er soll ein Blutbad in einem Flüchtlingsheim in Genshagen angerichtet haben - weil andere dort den islamischen Glauben nicht so lebten, wie er es für richtig hielt. In Potsdam wird dem Asylbewerber nun der Prozess gemacht.

Ein Asylbewerber steht seit Donnerstag als Angeklagter vor dem Potsdamer Landgericht. Er muss sich wegen acht Taten verantworten, zwei davon gelten als versuchter Totschlag. An einem Abend im Juni 2016 soll er mit dem Messer ein Blutbad in seinem Wohnheim in Genshagen bei Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) angerichtet haben.

Der Anklage zufolge hatte sich der Mann darüber geärgert, dass mehrere muslimische Mitbewohner den Glauben nicht so lebten, wie er es für richtig hielt. Einem von ihnen stach der Angeklagte in die linke Brust. Zuvor hatte er bereits seine Ehefrau verletzt, indem er ihr drei lange Schnitte in die Wange zugefügt hatte.