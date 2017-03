Ein 25-jähriger Berliner hat zum Prozessauftakt vor dem Landgericht bestritten, sein zwei Monate altes Baby fast zu Tode misshandelt zu haben. Er sei mit seiner Tochter "immer ordentlich umgegangen", sagte er am Freitag. Wie es zu den massiven Verletzungen kam, könne er sich nicht erklären.

Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich vor zweieinhalb Jahren in einer Wohnung im Stadtteil Marzahn ereignet haben. Das kleine Mädchen, ein Frühchen, war im September 2014 mit lebensbedrohlichen Atemaussetzern in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "Ohne künstliche Beatmung wäre das Kind gestorben", heißt es in der Anklage.