Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Woche bei mindestens 45 Autos in Prenzlau (Uckermark) Reifen aufgestochen. Das berichtete Polizeisprecher Ingo Heese am Montag dem rbb.



Den Angaben zufolge waren unterschiedliche Fahrzeugtypen betroffen. Auch vom Tatort her gebe es keine Häufung - die Autos hätten in unterschiedlichen Straßen gestanden, zum Beispiel in der Brüssower Straße, der Brüssower Allee, im Georg-Dreke-Ring oder in der Philipp-Hackert-Straße. Auffällig sei aber, so Heese, dass bei den Fahrzeugen jeweils nur ein Reifen aufgeschlitzt wurde.



Derzeit habe die Polizei keine heiße Spur. "Wir suchen dringend Zeugen, die uns Hinweise geben können", so Heese. Melden sollten sich vor allem Bürger, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Auffälligkeiten beobachtet hätten.