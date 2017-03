2015 sind Rettungswagen in Berlin so oft ausgerückt und dabei so unpünktlich gewesen wie noch nie - das ist die selbstkritische Bilanz der Feuerwehr. Das liegt an der wachsenden Stadt, aber auch daran, dass in der Notrufzentrale in Siemensstadt vieles ankommt, was dort eigentlich nicht hingehört. Von Marie Asmussen