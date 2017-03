5 Angriffe vom Fahrrad aus - Polizei prüft Zusammenhang bei Säure-Attacken auf Frauen

Es geht blitzschnell: Der Täter nähert sich mit dem Rad und bespritzt seine Opfer mit Säure - dann flüchtet er. In den letzten drei Monaten hat es in Berlin fünf solcher Attacken gegeben, zuletzt am Dienstag. Parallelen zwischen den Fällen gibt es nicht nur bei der Vorgehensweise.



"Die Frau teilte uns mit, dass sie auf dem Gehweg unterwegs gewesen ist, als ihr ein unbekannter Radfahrer entgegen kam und sie mit einer Flüssigkeit überschüttet hat." Diese Schilderung einer jungen Frau nach einem Angriff in Friedrichshain in der Nacht zu Dienstag hat die Berliner Polizei in den vergangenen drei Monaten so oder ähnlich mehrmals gehört. Fünf Mal, um genau zu sein. In allen Fällen ist der Täter noch nicht gefasst - es wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ermittelt.

Die Tatsache, dass die Frauen in allen fünf Fällen im Vorbeifahren mit einer Flüssigkeit - vom Fahrrad aus - bespritzt wurden, legt die Vermutung nahe, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte. "Natürlich prüfen wir momentan einen möglichen Zusammenhang zwischen den Fällen", bestätigt Polizeisprecher Michael Gassen rbb|24 am Mittwoch. Dabei seien alle Einsatzstellen der betroffenen Berliner Ortsteile in engem Austausch.



Opfer sind ausschließlich junge Frauen

Die ersten drei Attacken ereignen sich kurz nacheinander im Dezember in den Pankower Ortsteilen Prenzlauer Berg und Weißensee. Zunächst berichtet eine 27-jährige Frau, dass sie gegen 23.15 Uhr von einem vorbeifahrenden Radfahrer mit einer Wasserpistole angespritzt worden sei. Wegen eines stechenden Schmerzes im Gesicht muss sie von einem Rettungssanitäter behandelt werden. Wenige Minuten später erlebt eine 28-Jährige in der Hosemannstraße das Gleiche: Sie begibt sich anschließend ebenfalls in ärztliche Behandlung. Nur einen Tag danach geht die nächste Anzeige mit dieser Schilderung bei der Polizei ein: Eine 30-jährige Fußgängerin wird an der Ecke Friesicke-/Charlottenburger Straße in Weißensee von einem Radfahrer mit einer Flüssigkeit bespritzt - sie kommt zur Behandlung in eine Augenklinik. Im Januar gibt eine 27-Jährige an, in der Kniprodenstraße in Prenzlauer Berg von einem Radfahrer mit einer ätzenden Substanz angespritzt worden zu sein. Sie wird ebenfalls ambulant behandelt.

Täter verwenden Batteriesäure

Bei den ersten vier Fällen hat die kriminaltechnische Untersuchung ergeben, dass die Frauen mit Batteriesäure bespritzt wurden. Batteriesäure ist eine verdünnte Form von Schwefelsäure, bei der etwa ein Anteil von etwa 39 Prozent der giftigen Schwefelsäure übrig bleibt. Diese kann bei Berührung mit der Haut zu starken Verätzungen führen. Wenn sie in die Augen gelangt, kann es sogar zu Erblindung kommen. Um welche Flüssigkeit es sich bei dem jüngsten Fall handelt, ist noch unklar. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr könne die Feststellung aufgrund chemischer Tests etwas länger dauern. Sollte auch hier festgestellt werden, dass es sich um Batteriesäure handelte, wäre es neben dem Tathergang und den Opferprofilen eine weitere Gemeinsamkeit.



Polizei hofft auf weitere Zeugenaussagen

Die 27-Jährige, die am Dienstag in Friedrichshain mit einer Flüssigkeit bespritzt worden ist, liegt aktuell noch im Krankenhaus. Konkrete Hinweise auf mögliche Täter habe sie noch nicht geben können. Genau wie die vier anderen Opfer auch. "Bei der jeweiligen Tageszeit, rund um Mitternacht, ist es für Opfer und Zeugen fast unmöglich, konkrete Aussagen zum Täter zu machen", sagt Gassen. Auch, weil die Täter sehr schnell geflüchtet seien. Die bisher von Zeugen und Opfern genannten Merkmale "schlanke Figur, dunkle Jacke, beigefarbene Mütze" seien viel zu vage, um von einer konkreten Täterbeschreibung auszugehen. Mögliche Details - auch zum Fahrrad des Unbekannten - erhoffe sich Gassen nach der erneuten Befragung der jungen Frau. Vor allem an einer schnellen Aufklärung der Taten sei die Polizei interessiert - wohl auch, um eine weitere Gemeinsamkeit der fünf Attacken aufrecht zu erhalten: Alle jungen Frauen sind bisher mit leichten Verletzungen davongekommen.