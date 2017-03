Die Tegler und Pankower, die in der Nähe der Einflugschneise des Flughafens wohnen, erleben eine ungewohnte Ruhe. So still könnte es sein, wenn der BER in noch ungewisser Zukunft seinen Betrieb aufnimmt und Tegel schließt. Doch vorläufig ist es der letzte Streiktag des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen.