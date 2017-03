Er tausche ab Anfang April die Krankenstation mit der Zelle, bestätigte der Sprecher des Justizministeriums, Uwe Krink, am Samstag einen Bericht der " Märkischen Allgemeinen ". Nach seinen Angaben sind die baulichen und personellen Voraussetzungen zur Unterbringung von Schmökel in der Justizvollzugsanstalt Duben (Dahme-Spreewald) vorbereitet.

Der mehrfach verurteilte Mörder und Sexualstraftäter Frank Schmökel kommt nach Jahren des Maßregelvollzugs ab April in Brandenburg in den regulären Strafvollzug.

Schmökel gilt als äußerst gefährlicher Mörder und Vergewaltiger. Mehrfach floh er aus dem Gefängnis - zuletzt im Oktober 2000. Dabei stach er bei einem Besuch seiner Mutter einen Bewacher nieder. Wenige Tage später tötete er einen Rentner. Seit 2002 sitzt Schmökel im Maßregelvollzug - also in der geschlossenen Psychiatrie. Wegen Mordes ist er zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.



Das Oberlandesgericht Brandenburg/Havel verfügte laut MAZ nun aber Anfang Dezember 2016 die Verlegung in den regulären Strafvollzug. Es hob den Spruch des Landgerichtes Potsdam auf, demzufolge Schmökel in einem eigens für ihn erbauten Komplex auf dem Klinikgelände in Brandenburg/Havel bleiben sollte. Ein Gutachten soll dem Mörder eine "narzisstische und dissoziale Psychose" bescheinigt haben, eine Veränderung sei nicht zu erwarten - Schmökel also nicht therapierbar.

Laut MAZ kommt Schmökel nun in die JVA Luckau-Duben (Dahme-Spreewald), wo er angeblich einen eigenen Haftbereich und besonderes viel Personal zur Bewachung erhalten soll.

