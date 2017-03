Weil eine Gaswolke in Richtung des Niedersorbischen Gymnasiums im Cottbuser Norden gezogen ist, mussten Schüler Teile des Gebäudes verlassen. Inzwischen sind sie wohlbehalten zurück in den Klassenräumen.

Eine Schule in Cottbus ist am Dienstagmorgen wegen einer defekten Gasleitung teilweise evakuiert worden. Da eine Gaswolke in Richtung des Niedersorbischen Gymnasiums im Norden der Stadt zog, mussten knapp 500 Schüler das Gebäude aus Sicherheitsgründen verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr war die Leitung wohl bei Bauarbeiten in der Karl-Marx-Straße beschädigt worden.

Inzwischen konnten die Schüler wieder in ihre Klassenräume zurückkehren. Die defekte Gasleitung wurde von den Stadtwerken Cottbus abgedichtet.

Der Einsatz mit gut 40 Feuerwehrleuten war nach rund einer Stunde beendet. Zwischenzeitlich musste auch die Karl-Marx-Straße in Höhe der Universität gesperrt werden. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.