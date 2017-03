In ein bis zwei Wochen soll kein Qualm mehr von der brennenden polnischen Deponie über die Neiße nach Forst kommen. Das hat der zuständige polnische Landrat Janusz Dudojć am Donnerstag dem rbb gesagt. Er war am Mittag auf der Anlage in Brozek, wo zur Zeit mit schwerer Technik Sand auf den schwelenden Plasikmüll aufgebracht wird.



Der Landkreis Spree-Neiße hat bei der Bekämpfung des Schwelbrandes den polnischen Behörden Hilfe angeboten. Nachdem es zunächst hieß, man hätte sich über Hilfsmaßnahmen geeinigt, hatte Polen vor einigen Tagen überraschend erklärt, das Problem mit eigenen Kräften in den Griff bekommen zu wollen.



Das Feuer war am 13. Februar aus bisher ungeklärter Ursache in der Recyclinganlage, die etwa drei Kilometer Luftlinie von Forst entfernt liegt, ausgebrochen. Seit Wochen beschweren sich Anwohner von Forst und Umgebung immer wieder über beißenden Brandgeruch und brennende Augen. Nach bisherigen Messergebnissen polnischer Behörden und der BASF Schwarzheide besteht keine Gesundheitsgefahr. Die endgültigen Ergebnisse der BASF stehen aber noch aus.