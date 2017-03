Früher einer der ganz Großen, heute nur noch Schrott: Der Langwellen-Mast des "Senders Zehlendorf" ist am Samstag in Oranienburg gesprengt worden. Für den Bürgermeister ist damit auch ein Wahrzeichen verschwunden.

Der 360 Meter hohe Funkmast des "Senders Zehlendorf" ist am Samstag in Oranienburg (Oberhavel) gesprengt worden. Nach einem lauten Knall sei der rot-weiß gestrichene Metall-Mast in sich zusammengesunken, berichteten Augenzeugen. Eine kleine Staubwolke entwickelte sich, die sich aber schnell wieder verzog.



Seit 1936 standen im Ortsteil Zehlendorf Radio-Sendeeinrichtungen. Die letzte Anlage war am 7. Oktober 1979 in Betrieb gegangen. Von Zehlendorf aus wurde ganz Europa erreicht, vor allem Seeleute hörten den DDR-Sender. 1990 übernahm die Deutsche Bundespost die Funkstation, zu der vier weitere inzwischen abgebaute Masten gehörten.



Der Betrieb als Langwellensender erledigte sich 2014: Damals stellte der Sender Deutschlandradio auf Digitalfunk um. Nur noch wenige UKW-Programme wurden dann über den Zehlendorfer Sender verbreitet.