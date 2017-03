Lebenslange Haft in Prozess um Mord an Rentnerin gefordert

Im Prozess um den Mord an einer 70-jährigen Rentnerin aus Senftenberg hat die Staatsanwaltschaft am Freitag lebenslange Haft für den 31jährigen Angeklagten gefordert.



Angeklagt vor dem Landgericht Cottbus ist ein Nachbar des Opfers. Der Familienvater soll regelmäßig in Geldnot gewesen sein. Seine DNA hatten die Ermittler am Panzertape, mit dem das Opfer gefesselt worden war, identifiziert.

Im Prozess, der im November 2015 begann, sagten Zeugen aus, dass der Angeklagte die Renterin kurz vor der Tat in Senftenberg beim Geldabheben beobachtet hätte. Die Verteidigung geht nach wie vor von der Unschuld ihres Mandanten aus. Ihr Plädoyer wird voraussichtlich beim nächsten Verhandlungstag gesprochen.

Am 2. Januar 2015 war die 70-Jährige in ihrer Wohnung in Senftenberg gefesselt und getötet worden.