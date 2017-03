SEK-Einsatz in Neukölln: 63-Jähriger hält Frau in Wohnung fest

In einem Wohnhaus in Berlin-Neukölln hat ein 63-Jähriger eine Frau in seine Gewalt gebracht. Möglicherweise werde die Frau mit einer Waffe bedroht, so die Polizei. Sie ist mit Spezialeinsatzkräften nahe der Sonnenallee im Einsatz.