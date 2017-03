Michaela Brielow Montag, 13.03.2017 | 16:45 Uhr

Genau die Merkel wird dem Trump schon zeigen was eine Harke ist, genauso wie Sie es mit dem Erdogan macht, der Trump hat ganz doll Angst, wenn ich diese Raute sehe muß ich automatisch an eine Sekte denken, denn so kommt mir der ganze Bundestag auch vor, alles so traurig aber leider wahr.