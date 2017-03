In den Berliner Stadtteilen Lichtenrade, Buckow, Mariendorf und Marienfelde hat es am frühen Dienstagmorgen einen Stromausfall gegeben. Von etwa Von etwa 03.00 Uhr bis cirka 07.30 Uhr konnten etwa 35.000 Haushalte und 1.500 Firmen nicht mehr versorgt werden, wie eine Sprecherin des Energiekonzerns Vattenfall dem rbb sagte. In einigen Straßenzügen funktionierten auch die Straßenbeleuchtung und die Ampeln nicht mehr.

Grund für den Stromausfall war ein Kabelschaden - die Leitung zwischen zwei Umspannwerken war beschädigt. Was den Kabelschaden hervorgerufen hat, ist noch unklar.