Eigentlich ist sein Spezialgebiet der Tabak, aber am Donnerstagabend bewies ein Spürhund des Zolls in Berlin-Hellersdorf auch im Bereich Rauschgift eine feine Nase. Der Hund war von Beamten einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Berlin für Kontrollen gegen illegalen Zigarettenhandel eingesetzt.



Der Hund aber zeigte schließlich erhebliches Interesse an einer Kühltasche, die versteckt in einem Grünstreifen lag. Die Zollbeamten entdeckten in der Tasche zwei in Folien eingeschweißte Pakete mit insgesamt rund 900 Gramm Marihuana. Diese hätten einen Straßenverkaufswert von rund 10.000 Euro, wie das Hauptzollamt am Montag mitteilte.