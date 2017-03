Nach dem Tod der beiden Polizisten bei Beeskow wehen in Brandenburg die Fahnen am Mittwoch auf Halbmast. Die Landtagssitzung beginnt mit einer Schweigeminute. Die beiden Beamten waren von einem Mordverdächtigen auf der Flucht getötet worden.

Der tatverdächtige 24-Jährige soll am Morgen vernommen und dann dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Landtagssitzung in Potsdam wird am Morgen mit einer kurzen Ansprache und einer Schweigeminute eröffnet. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat zudem Trauerbeflaggung angeordnet. Auch die Polizeifahrzeuge werden Trauerflor tragen, hatte der Minister angekündigt. Er sprach vom schwersten derartigen Vorfall seit 1990. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) sagte, der Tod der beiden Polizisten habe ihn persönlich schwer getroffen.

Brandenburg trauert am Mittwoch um die beiden 49 und 52 Jahre alten Polizisten, die am Vortag von einem mutmaßlichen Mörder auf der Flucht überfahren und getötet wurden.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Mordverdächtiger in Brandenburg am Dienstag zwei Polizisten überfahren und getötet. Er wurde nach einer Verfolgungsjagd festgenommen. Innenminister Schröter spricht derweil vom schwersten derartigen Vorfall seit 1990.

Die beiden Polizeibeamten starben am Dienstag bei Beeskow im Landkreis Oder-Spree. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatte der 24-jährige Tatverdächtige zunächst seine 79-jährige Großmutter in deren Haus in Müllrose erstochen und war anschließend mit ihrem Auto geflohen, möglicherweise unter Drogeneinfluss.

Die Polizei startete nach einem telefonischen Hinweis eine Großfahndung, der Polizeihubschrauber entdeckte den Mann in Oegeln bei Beeskow. Dort versuchten die beiden Streifenpolizisten, den Mann mit einem Nagelbrett zu stoppen. Dieser wich er aus und überfuhr die beiden Beamten, die auf dem etwa 2,5 Meter entfernten Radweg standen, mit hoher Geschwindigkeit. Sie starben noch vor Ort. Beide hinterlassen eine Ehefrau und drei Kinder.