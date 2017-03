Fürstenwalde erinnert mit Gottesdienst an getötete Polizisten

24-Jähriger tötete drei Menschen in Brandenburg

Zwei Polizisten und seine Großmutter hat ein 24-Jähriger Ende Februar im östlichen Brandenburg getötet. Der Ermordeten ist am Samstag im Dom zu Fürstenwalde gedacht worden. In einem Trauergottesdienst würdigte Bischof Dröge die Arbeit der Polizei.

Rund einen Monat nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Brandenburg ist am Samstag im evangelischen Dom zu Fürstenwalde ein Trauergottesdienst gefeiert worden. In der Predigt sprach der evangelische Bischof Markus Dröge aus Berlin den Angehörigen und Freunden der Opfer sein Mitgefühl aus. Zugleich würdigte er die Arbeit der Polizei.

Die beiden Beamten waren Ende Februar bei einem Fahndungseinsatz nahe Beeskow überfahren und Mitte März bestattet worden. Als Tatverdächtiger wurde ein schwer psychisch kranker 24-Jähriger festgenommen, der zuvor seine 79-jährige Großmutter getötet haben soll.