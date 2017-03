Tristan Weigel, Software-Entwickler aus Berlin-Friedrichshain, ist es geworden. Er sei ein Knochenfan sagte er dem rbb. Viel gemeinsam habe er nicht mit dem Dino, sagte Weigel. Weder sei er so groß noch so ein "Gerippe", aber er interssiere sich für Skelette.

Seit Dezember 2015 sorgt Dinosaurier Tristan Otto und die Ausstellung "Tristan - Berlin zeigt Zähne" kontinuierlich für einen hohen Besucherandrang im Museum.

Generaldirektor Johannes Vogel sagte dem rbb, dass an Tristan immer noch intensiv geforscht werde. Mit modernsten Techniken könne man heute sehen, welche Krankheitsbilder es in Tristans Zeit gab. So hatte der Dinosaurierer Zahnschmerzen - und die Ursache dafür habe man jetzt herausgefunden. Im Dezember 2016 hatte allerdings ein Paläontologe am Berliner Naturkundemuseum bereits gemutmaßt, dass er einen Tumor am Kiefer gehabt haben könnte. Verraten darf Direktor Vogel die Diagnose nach eigener Aussage noch nicht, weil das Forschungsergebnis erst auf offiziellem Wege veröffentlicht werden muss.