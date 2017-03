Auch User in Berlin betroffen - Twitter-Accounts wohl von Erdogan-Fans gehackt

15.03.17 | 10:09 Uhr

Auf mehreren prominenten Twitter-Accounts tauchten am Mittwochmorgen plötzlich Hakenkreuz-Symbole und Nazi-Vorwürfe gegen Deutschland und die Niederlande auf. Tausende User wurden wohl gehackt - möglicherweise von Erdogan-Unterstützern.

Auf Twitter haben offenbar Erdogan-Unterstützer weltweit tausende Accounts gehackt und darüber Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland verbreitet. Die Tweets erschienen unter anderem auf den Accounts von Boris Becker, Klaas Heufer-Umlauf und den Berliner Philharmonikern. Darauf ist ein Hakenkreuz-Symbol zu sehen, ein Symbol der türkischen Flagge und der Text: "Nazi-Deutschland, Nazi-Holland. Das ist eine kleine osmanische Backpfeife. Wir sehen uns am 16. April. Was habe ich geschrieben? Lerne Türkisch". Am 16. April steht in der Türkei das Referendum über das vom Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem an.

Der Account von Boris Becker wurde wohl gehackt.

Betroffen waren auch Accounts von Borussia Dortmund, ProSieben, Amnesty International, dem Schweizer Magazin 20 Minuten Digital sowie des Magazins "Forbes". Die meisten User löschten den Tweet und wiesen darauf hin, dass sie vermutlich gehackt wurden.



Zusammen mit dem Text wurde ein Youtube-Video mit dem Titel "Wer unseren Anführer traurig macht den machen wir auch traurig" gepostet. Im Video sind verschiedene Zitate des türkischen Präsidenten zusammengeschnitten.



Zugang zu Twitter-Accounts wohl über zusätzliche App

Zugang zu so vielen Accounts auf einmal dürften sich die Hacker laut Nachrichtenagentur dpa über eine Zusatz-Anwendung verschafft haben, die auf die gehackten Twitter-Konten zugreifen kann. Im aktuellen Fall fiel Internet-Nutzern schnell auf, dass die Tweets über die Analyse-App "The Counter" abgeschickt worden waren. Wenn man sein Twitter-Profil mit solchen Anwendungen verknüpft, können über sie oft auch Twitter-Nachrichten abgesetzt werden. In den vergangenen Jahren hatten Angreifer immer wieder mal Twitter-Accounts von Prominenten und Unternehmen in ihre Gewalt gebracht.



Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa

Der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa war in den vergangenen Tagen eskaliert. Deutschland und den Niederlanden wurden aus der türkischen Regierung "Nazi-Methoden" vorgeworfen. Präsident Recep Tayyip Erdogan griff zu Wochenbeginn auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich an und warf ihr vor, Terroristen zu unterstützen.