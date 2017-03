R.B. Mittwoch, 01.03.2017 | 19:40 Uhr

@Veltener, 18:40 Uhr: Sie haben es wirklich geschafft, dass ich mich Aufrege, denn ich habe selten so einen, gelinde ausgedrückt, dummen Kommentar gelesen.

1. "Toilette in der Nähe..." Gibt es z.B. einen "Anspruch" auf öffentliche Toiletten? Es gibt in der näheren Umgebung genug Lokale die man nutzen könnte?

2. "Projekt gebaut ohne zu Denken" Was ist der Sinn und Zweck eines Mahnmals? Es wäre schön, wenn Sie ihr Defizit diesbezüglich beseitigen würden.

Die Angeklagten sollten glücklich sein, dass sie so glimpflich davon gekommen sind. Auch die Aussagen, man sei selbst Teil einer Minderheit, etc. lasse ich hier nicht gelten. Denn das sind genau die Sprüche die man immer hört; obwohl stets "zusammen" hält, wenn es gegen Menschen jüdischen Glaubens im Allgemeinen geht. Des Weiteren sollte man das Urinieren, Verunstalten, etc. von Mahnmalen, Denkmälern, etc. gleich welcher Art unter Strafe stellen. Es ist unglaublich in welche Richtung diese Gesellschaft steuert.