Vorfall in Berlin-Kreuzberg - Tote Frau in ausgebrannter Wohnung: Verdächtiger stellt sich

21.03.17 | 16:00 Uhr

Nach dem Fund einer toten Frau in einer Kreuzberger Wohnung hat sich in Belgien ein gesuchter 55-Jähriger gestellt. Der Mann soll als letzter mit der Frau gesehen worden sein.



Nach dem gewaltsamen Tod einer 41-jährigen Frau in Kreuzberg hat sich ein wegen Mordes gesuchter 55-Jähriger in Belgien der Polizei gestellt. Allerdings sei er nicht geständig, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Die 41-Jährige war am Freitagabend verbrannt in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefunden worden. Danach stellten die Ermittler Verletzungen fest, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte einen Medienbericht, wonach die Frau erstochen wurde.

Verdächtiger war der letzte Begleiter des Opfers

Der Tatverdächtige, der sich in der belgischen Region Flandern gestellt hat, soll nun nach Deutschland überstellt werden. Er gilt als letzter Begleiter des Opfers, nach Angaben der Polizei sind Spuren von ihm am Tatort gefunden worden. Zudem sollen ihn Zeugen nach Angaben der Polizei unmittelbar vor Ausbruch des Feuers aus der Wohnung in Berlin-Kreuzberg fliehen haben sehen. Die Polizei hatte Fotos von ihm veröffentlicht und die Bevölkerung um Hinweise gebeten.