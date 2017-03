IchMeinJaNur Berlin Samstag, 11.03.2017 | 16:20 Uhr

Tja, hätten se mal '89 nicht so laut nach der DM geschrien, dann wäre ihnen das alles in der achso beschaulichen DDR und erst recht in ihrer Kuhbläke erspart geblieben.



Aber so mußten sie ja als Wirtschaftsflüchling gleich einen ganzen Staat abschaffen um zu ihrer heißgeliebten DM zu kommen. Dummerweise hat ihnen offensichtlich keiner die Kehrseite der DM erzählt.



Dazu gehört eben nunmal wenn man nicht in einem totalitären Regime so wie sie leben möchte dass man es aushalten muß wenn hier leider Menschen durchdrehen, besonders häufig in Ballungszentren wie Berlin.