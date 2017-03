Bei einem Radrennen in Berlin hat sich ein schwerer Zwischenfall ereignet: Ein Auto stand am Wannsee auf der Strecke, zwei Radfahrer prallten ungebremst dagegen. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei korrigierte ihre erste Aussage.

Bei einem Radrennen in Berlin-Wannsee sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Zwei Radfahrer prallten nach Polizeiangaben ungebremst auf ein parkendes Auto, das hinter einer Linkskurve stand. Ein weiterer Radler wollte dem Wagen ausweichen und stieß daraufhin gegen einen Streckenposten. Alle Verletzten wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsermittler waren am Nachmittag an der Unfallstelle, um den Hergang zu rekonstruieren, Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Wieso das Auto auf der abgesperrten Rennstrecke stand und wie es dort hin gelangte, war noch unklar.



Wie die Polizei am Nachmittag via Twitter mitteilte, konnten zwei Radfahrer einem auf der Strecke stehenden SUV nicht ausweichen und fuhren ungebremst dagegen. Ein Teilnehmer sei beim Ausweichen gegen einen Streckenposten gefahren. Der weiße Audi sollte die Strecke eigentlich verlassen, teilte Polizeisprecherin Valeska Jakubowski dem rbb mit. Er habe es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft.