A. G. Hoppegarten Dienstag, 14.03.2017 | 11:07 Uhr

Ich hoffe doch, das unsere Gerichte endlich einmal ein Urteil fällen was der Tat entspricht. Und nicht so wie es im November 2015 das Gericht in Frankfurt/O gegen einen Straftäter verhängt hat.Es könnten heute noch 3 Menschen unter uns am Leben sein. Darunter auch 2 ehemalige Kollegen, denn ich war selbst 35 Jahre mit Leib und Seele Polizist. Ich ziehe den Hut, wenn sich heute noch junge Menschen für den Polizeiberuf entscheiden,