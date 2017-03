Eine Erdgeschosswohnung in einem Altbau in Kreuzberg, nicht weit vom Gleisdreieck. "Café Beispiellos" prangt in großen Lettern über den Fenstern. Im Empfangsraum stehen ein großer Tisch und eine Kaffeemaschine, doch dies ist kein gemütliches Kiezcafé, sondern die erste Anlaufstelle für Glücksspielsüchtige.

Veränderung, das heißt zunächst einmal zu lernen, sich vom Pokertisch, der Automatenhalle, dem Wettbüro, kurz: dem "Suchtbereich" fern zu halten und abstinent zu werden. Schwierig ist das insbesondere für Computerspielsüchtige. Sie werden hier ebenfalls beraten, wie sie den Weg zurück in den Alltag - ins "Real Life", wie die Mitarbeiter sagen - finden.

"Auch hier arbeiten wir ganz klar mit dem Abstinenz-Gebot", so Gordon Schmid. Das heiße aber nicht, dass die Betroffenen kein Smartphone benutzen oder nicht an den Rechner dürften. "Wir schauen uns genau an, was die Betroffenen am Computer süchtig konsumieren. Dann heißt Abstinenz, dass ich kein Spiel mehr spiele, aber Dokumente erstellen kann oder Briefe schreiben", wie Schmidt weiter erklärt. Abstinenz bedeutete: Abstinenz von dem Problembereich.