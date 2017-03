In der Nacht zum Dienstag wurde in Berlin erneut eine Frau von einem Radfahrer mit einer Flüssigkeit attackiert. Bei ähnlichen Vorfällen wurden seit Dezember fünf weitere Frauen angegriffen. In vier Fällen handelte es sich bei der Flüssigkeit um ätzende Batteriesäure.

Es geht blitzschnell: Der Täter nähert sich mit dem Rad und bespritzt seine Opfer mit Säure - dann flüchtet er. In den letzten drei Monaten hat es in Berlin fünf solcher Attacken gegeben, zuletzt am Dienstag. Parallelen zwischen den Fällen gibt es nicht nur bei der Vorgehensweise. Von Mark Allhoff

Die ersten drei Attacken ereignen sich kurz nacheinander im Dezember in den Pankower Ortsteilen Prenzlauer Berg und Weißensee. Im Januar war wieder eine Frau in Prenzlauer Berg von einem Unbekannten auf dem Rad mit einer ätzenden Substanz angespritzt worden. Zuletzt traf es am 28. Februar eine 27-Jährige im Stadtteil Friedrichshain. Die Frau musste mit schweren Verletzungen am Auge zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.