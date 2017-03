Erhebliche Verkehrsbehinderungen - Schwere Sturmschäden in Berlin und Brandenburg

18.03.17 | 15:27 Uhr

Ein Sturm mit starken Windböen sorgt in Berlin und Brandenburg für schwere Schäden. In Potsdam wurden drei Menschen von einem Werbeschild verletzt. Auch in Berlin stürzten Bäume um, etliche S-Bahn-Linien sind blockiert. Schuld ist das Tief "Christoph".



Schwere Sturmböen haben am Samstag in Berlin und Brandenburg für erhebliche Schäden gesorgt. In der Potsdamer Einkaufsmeile Brandenburger Straße verletzte ein umherwirbelndes Werbeschild drei Fußgänger. Wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Nordwest berichtete, mussten sie in einem Krankenhaus behandelt werden.



Wie in Brandenburg hat das stürmische Wetter auch in Berlin zu erheblichen Schäden geführt. Innerhalb von drei Stunden musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag rund 300 Mal ausrücken. Wie ein Sprecher sagte, wurde bisher niemand verletzt. iDie Einsatzkräfte mussten vor allem umgestürzte Bäume und abgerissene Zweige von den Straßen räumen, Baustellen sichern und lose Bauteile bergen. Sechs Freiwillige Feuerwehren waren zusätzlich in Dienst.



Ringbahn-Zug hielt auf offener Strecke

Mehrere S-Bahnlinien verkehrten nur mit Verspätung. Der Verkehr auf der Ringbahn zwischen Schöneberg und Südkreuz war vorübergehend unterbrochen, ebenso die S5 zwischen Fredersdorf und Hoppegarten. Nach rbb-Informationen mussten Fahrgäste auf der südlichen Ringbahn mitten auf der Strecke etwa 45 Minuten warten, bevor es weiter ging. Im Zug sei aber alles ruhig geblieben, berichtet eine Betroffene. In der Guericke-Straße im Ortsteil Charlottenburg stürzte ein Baum auf ein parkendes Auto. Passanten mussten gegen den Wind ankämpfen und sich immer wieder gegen herabfallende Äste schützen.



Straßensperrung in Berlin Mitte

Wie die Polizei in Berlin rbb|24 mitteilte, musste die Leipziger Straße zwischen Ebert- und Wilhelmstraße gesperrt werden, weil ein Baugerüst gefährlich wackelt. Eine Firma sei beuaftragt worden, das Gerüst wieder zu fixieren. Vorher dürften dort keine Autos mehr langfahren, hieß es.



Besonders viele entwurzelte Bäume in Teltow-Fläming

In den Brandenburger Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin und in der Prignitz blockierten umgestürzte Bäume zahlreiche Landstraßen. "An einigen Orten stürzten Bäume auf Hausdächer, auch parkende Autos wurden getroffen", sagte die Sprecherin. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehrkräfte räumten vielerorts umgeknickte Bäume und abgerissene Äste von den Straßen. Ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost berichtete ebenfalls von entwurzelten Bäumen auf vielen Straßen im Landkreis Teltow-Fläming und insbesondere rund um Ludwigsfelde. Auch die Landkreise Uckermark, Barnim und Oberhavel wurden schwer getroffen. "Umgestürzte Bäume auf Landstraßen, auf vielen Straßen innerorts und auf Bürgersteigen", meldete die Regionalleitstelle Nordost. "Wir haben keine Zeit - wir sind überall im Großeinsatz", lautete die knappe Meldung aus der Regionalleitstelle Oderland.



Nordsee-Wetter in Berlin und Brandenburg

Ruhig blieb es dagegen im Süden Brandenburgs. "Wir haben drei oder vier umgestürzte Bäume im Landkreis Dahme-Spreewald, aber südlich von Lübben ist nichts mehr", sagte der diensthabende Beamte der Regionalleitstelle Lausitz. Wie Frank Abel von der Meteogroup dem rbb am Samstagmorgen sagte, herrscht in Berlin und Brandenburg derzeit Wetter wie an der Nordsee. Es sei sehr windig, teilweise würden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreicht. Ab uind zu gebe es Wolkenlücken und auch einige Schauer. Einzelne Sturmböen könnten gefährlich werden sagte Abel.



Nach Einschätzung der Wetterexperten wird sich die Lage am Samstagabend wieder beruhigen. Dann befinde sich die Region zwischen zwei Tiefs, so Abel im Gespräch mit der rbb-Welle Radioeins. In der Nacht werde es aufklaren, die Temperaturen würden sinken. "Wolken ziehen sich zurück, Wind schläft ein. Das alles spricht dafür, dass es nicht besonders warm ist." Der Sonntag startet an Elbe und Elster mit etwa zwei Grad Celsius. In Berlin und Potsdam liegen die Temperaturen wohl um den Gefrierpunkt. Weiter östlich wird es noch kälter. "Wir starten mit Frost, aber auch mit Sonne", so Abel.

Nächstes Tief ist schon im Anmarsch

Aber das nächste Tief ist schon im Anmarsch. Zünächst zeigt sich "Eckhardt" am Sonntag an Elbe und Elster mit etwas Regen, der dann am Nachmittag in Berlin und Potsdam beziehungsweise an Oder und Neiße ankommt. Bei acht bis zwölf Grad wird es aber wärmer als am Samstag sein. Der Meteorologe empfiehlt: Am Sonntag vormittags raus und nachmittags drinbleiben.