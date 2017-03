Ein aus Südbrandenburg stammender Wolf hat es bis in die Oberpfalz in Bayern geschafft. Ein Speziallabor habe die Herkunft von zwei verschiedenen Wölfen auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab nachgewiesen, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt am Donnerstag mit. Es hatte die genetische Auswertungen von Proben in Auftrag gegeben.



Eines der beiden Tiere ist nach Angaben der Behörde vom Donnerstag ein Männchen aus der zentraleuropäischen Tiefland-Population, einem Gebiet, das sich von den baltischen Staaten über Polen bis nach Nordost- und Norddeutschland erstreckt. Einem Elternrudel konnte es genetisch allerdings nicht zugeordnet werden.

Der zweite Wolf stammt demnach aus einem Rudel in Südbrandenburg. Die Forscher konnten das Geschlecht dieses Tieres zunächst nicht bestimmen. Deshalb wollen sie noch eine weitere Probe auswerten.