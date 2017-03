Doch der Wolf soll wieder heimisch werden in Brandenburg – und er ist es auch schon: Von 46 Rudeln in ganz Deutschland lebt die Hälfte in Brandenburg. Das sind schätzungsweise zwischen 120 und 140 Tiere. Auch CDU-Umweltexperte Dieter Dombrowski ist das zu viel – er könnte sich auch Präventiv-Jagden vorstellen: "Ich komme aus der Kreisstadt Rathenow, da lief ein Wolf über Tage und Wochen quer durchs Stadtgebiet. Er war im Schulgarten der Grundschule Rathenow-West unterwegs, hat ein achtjähriges Mädchen im Abstand von zwei Metern umkreist und beschnuppert."



Aber ein so auffälliger Wolf hätte auch schon jetzt legal geschossen werden dürfen, sagt Alexander Just. Er beobachtet das Thema Wölfe für die EU-Kommission. Allerdings hätte es in Rathenow gar nicht so weit kommen dürfen: "Wenn ein Wolf die Scheu zum Menschen verliert, dann ist irgendwas gravierend falsch gelaufen. Entweder haben wir den Wolf angefüttert oder der Wolf ist tatsächlich verhaltensauffällig."