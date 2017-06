Der Prozess um die brutale Attacke auf eine Frau am Berliner U-Bahnhof Hermannstraße muss neu beginnen. Grund ist eine befangene Schöffin. Der erst am Donnerstag gestartete Prozess ist laut Berliner Justiz am Freitag ausgesetzt worden.

Wegen der Befangenheit einer Schöffin wird der Prozess gegen den U-Bahn-Treter neu aufgerollt. Das am Donnerstag begonnene Verfahren sei am Freitag ausgesetzt worden , erklärte die Berliner Justiz. Die Hauptverhandlung werde am 26. Juni neu beginnen. Für die Neuverhandlung würden neue Schöffen benannt, die nun für befangen befundene Schöffin werde nicht erneut eingesetzt.

Der Prozess um eine brutale Attacke gegen eine Frau auf einer U-Bahn-Treppe war am Donnerstag noch vor dem Verlesen der Anklage vertagt worden. Hintergrund war der Antrag der Verteidiger zu Prozessbeginn, eine Schöffin wegen Befangenheit abzulehnen. Sie soll sich demnach in Leserbriefen in einer Zeitung über kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund beschwert haben.

Am Freitag wurde dem Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die Schöffin stattgegeben. Das Landgericht Berlin setzte den Prozess zunächst aus, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte.



Der 28 Jahre alte angeklagte Bulgare soll die arglose Passantin im Oktober 2016 mit einem Tritt in den Rücken eine Betontreppe hinuntergestoßen haben. Der Angriff am U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln hatte bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Dem mutmaßlichen U-Bahn-Treter wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

