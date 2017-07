Audio: rbb | 12.07.2017 | Ricardo Westphal | Bild: dpa/Paul Zinken

Razzien in Berlin und Brandenburg - Polizei verhaftet mutmaßliche Goldmünzen-Diebe

12.07.17 | 14:58 Uhr

Nach dem Diebstahl der 100-Kilo-Goldmünze aus dem Bode-Museum sind am Mittwoch vier Männer verhaftet worden. Sie haben Verbindungen zu kriminellen arabischstämmigen Clans. Ein Verdächtiger soll im Museum gejobbt haben.

Nach dem spektakulären Diebstahl einer 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum hat die Polizei am Mittwoch vier Verdächtige verhaftet. Das sagte Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, bei einer Pressekonferenz am Mittwochmittag.



Carsten Pfohl, Dezernatsleiter beim Landeskriminalamt, sagte, bei zwei der Verhafteten handele es sich mutmaßlich um Männer, die auf Fahndungsbildern der Polizei gezeigt worden waren. Ein weiterer Mann soll als Hehler fungiert haben.



Einer der Verdächtigen sei, über einen Subunternehmer, als Aufsichtsperson im Museum beschäftigt gewesen, berichtete Pfohl. Von dort habe er vermutlich Informationen über die Goldmünze und das Museum verschafft. Der Mann hatte erst im März in dem Museum zu arbeiten begonnen. Außerdem wird gegen weitere neun Tatverdächtige aus einer arabischen Großfamilie ermittelt. Die zuständige Oberstaatsanwältin Martina Lamb ergänzte, alle Verhafteten seien zwischen 18 und 20 Jahre alt und miteinander verwandt. LKA-Dezernatsleiter Carsten Pfohl sagte, die Täter stammten aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität arabischer Clans.

300 Beamte waren bei den Razzien am Mittwoch im Einsatz.

Zum Verbleib der Münze sagte Pfohl: "Tatsache ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir keine Bestandteile der Münze mehr vorfinden." Vermutlich sei sie bereits in Teilen veräußert - wenn nicht in Gänze. Vermutlich hätten die Diebe sie stark zerkleinert oder ins Ausland verschafft. "Meine Hoffnung, dass wir die Münze auch nur in Teilen finden, ist leider relativ gering", sagte der Ermittler. Aber selbst bei einem kompletten Fund sei die Münze wohl nicht unversehrt: Die Diebe hätten die riesige Münze beim Abtransport zwei Mal fallen lassen, berichtete Pfohl.

Münze im März entwendet

Die kanadische 100-Kilo-Goldmünze "Big Maple Leaf" war in der Nacht zum 27. März aus dem Bode-Museum entwendet worden. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Polizei Videoaufnahmen der mutmaßlichen Täter: Sie zeigen drei schwarz gekleidete und vermummte Personen, die am 27. März gegen drei Uhr morgens den S-Bahnhof Hackescher Markt betreten. Von dort aus sollen die mutmaßlichen Täter über die Gleise zur Museumsinsel gegangen sein - das Bode-Museum steht unmittelbar neben den S-Bahngleisen.

Polizeisprecher Winfrid Wenzel sagte dem rbb am Morgen, die Ermittler seien den Tatverdächtigen durch diese Videoaufzeichnungen auf die Spur gekommen.



In diesem Juwelierladen könnte die Münze zerstückelt worden sein.

Razzien vor allem in Neukölln

Am Mittwochmorgen schlugen nun Einsatzkräfte zu: Rund 300 Beamte durchsuchten insgesamt 14 Häuser und Wohnungen - vor allem in Berlin. Schwerpunkt war der Bezirk Neukölln. In Brandenburg wurde eine Wohnung kontrolliert, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel. Zwei Festnahmen gab es in den Neuköllner Straßen Mittelweg und Thomasstraße, in denen auch Mitglieder krimineller arabischer Clans leben sollen.



In Neukölln wurde auch ein Juwelierladen durchsucht. Der Juwelier stehe im Fokus der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Wenzel der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe Anhaltspunkte, dass der dort Verantwortliche bei Absatz und Verwertung der 100 Kilogramm schweren Beute eine strafrechtlich relevante Rolle gespielt haben könnte.



Laut LKA-Dezernatsleiter Pfohl wurden bei den Razzien zahlreiche Gegenstände sichergestellt - darunter ein Auto, Kleidung, Schusswaffen und Geld. Die Spurensicherung würde nun die Dinge nun auf Goldabrieb untersuchen.



Die entwendete Münze hat einen geschätzten Materialwert von 3,8 Millionen Euro. Das Goldstück, 2007 in nur fünf Exemplaren von der Königlichen Kanadischen Münze geprägt, war die Leihgabe eines Privatmanns an das Bode-Museum. Die Polizei ging damals davon aus, dass die Diebe die Münze einschmelzen und in kleineren Portionen zu Geld machen wollen.



Den Spuren zufolge gelangten die Diebe über eine Leiter in das Museum und transportierten die Münze mit einer Schubkarre ab, um schließlich mit einem Auto zu fliehen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgelobt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatten die Täter vor dem 27. März schon zwei Mal versucht, die Goldmünze zu stehlen. Am 17. und 21. März hätten die Täter versucht, über die S-Bahntrasse ins Bodemuseum einzudringen, was aber misslang.



Sollten Sie das Video in der App nicht abspielen können, klicken Sie bitte hier!



100 Kilo Gold auf der Schubkarre abtransportiert

Bild: dpa/APA/Hans Klaus Techt 100 Kilogramm reines Gold: Etwa 3,7 Millionen Euro wert ist die kanadische Goldmünze "Big Maple Leaf", die Diebe im März 2017 aus dem Berliner Bode-Museum entwenden.





Bild: dpa/Michael Kappeler Die Diebe gelangen offenbar über die S-Bahn-Gleise zum Museum.

Bild: Polizeipräsidium Berlin Mit dieser Leiter steigen die Täter in das Museum ein.

Bild: Polizei Berlin Für den Abtransport der zwei Zentner schweren Münze nutzen die Diebe ersten Ermittlungen zufolge eine ganz normalen Schubkarre.

Bild: dpa/Silas Stein Im Bode-Museum bleiben lediglich Kratzer im Parkett zurück. Monatelang tappt die Polizei bei der Suche nach den Tätern im Dunkeln - auch der Einsatz von Spürhunden auf der Museumsinsel bringt die Ermittler nicht vorwärts.

Bild: Polizei Berlin Anfang Juli gibt die Polizei dann Videoaufnahmen vom S-Bahnhof Hackescher Markt aus der Tatnacht heraus.

Bild: Polizei Berlin Zu sehen sind drei Vermummte, die sich auf die Bahngleise begeben - Richtung Bode-Museum.

Bild: Polizei Berlin Nach Veröffentlichung der Aufnahmen gehen offenbar wertvolle Hinweise ein: Am 12. Juli durchsuchen 300 Beamte am frühen Morgen mehrere Wohnungen in Berlin und Brandenburg.



Bild: dpa/Paul Zinken In Neukölln werden zwei Verdächtige festgenommen. Von der Polizei heißt es: Es handelt sich sehr wahrscheinlich um Männer, die von Überwachungskameras in der Nähe des Museums aufgezeichnet wurden.



Bild: dpa/Paul Zinken Auch erste Hinweise auf den Verbleib der kanadischen "Big Maple Leaf" gibt es ...



Bild: dpa/Paul Zinken Ermittler durchsuchen am 12. Juli in der Sonnenallee in Neukölln auch einen Juwelierladen. Der Verdacht: Der dortige Goldschmied könnte die Münze verwertet haben. | Weitere Bildergalerien

Play Pause Fullscreen























Sendung: Abendschau, 12.07.2017, 19.30 Uhr Mit Material von Miriam Keuter, radio BERLIN 88,8