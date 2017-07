Jörn Spandau Sonntag, 30.07.2017 | 23:38 Uhr

Ich schließe mich den Kommentaren an.

Ich bin selbst einige Minuten zuvor Augenzeuge geworden. Ich saß in einem Restaurant draußen als dieser Wagen durch an uns vorbei durch die Altstadt (Fußgängerzone) raste, dicht gefolgt von einem Polizeiauto. Und sowohl meine Mutter als auch ich sahen das Grinsen im Gesicht des Fahrers.

Bald darauf fuhr er in den U-Bhf. hinein. "Die Kontrolle verloren" ist eine nette Umschreibung, die bei einem Opfer eines Herzinfarktes passen würde, ebenso wie "von der Straße abgekommen", wo er durch die Fußgängerzone raste.