Zu wenig Standesamt-Personal - Waiting for the Weddingday to come

07.02.17 | 22:14 Uhr

Vor dem Standesamt in Berlin-Mitte klappen schon um 4 Uhr früh in der Nacht die ersten Verlobten ihre Campingstühle auf - und warten, bis sich die Türen öffnen. Was die verzweifelten Heiratswilligen antreibt, berichtet Viktoria Kleber.



Wer sich momentan am Standesamt in Berlin-Mitte einreiht, der bringt für die große Liebe ein großes Opfer: Denn für einen Hochzeitstermin braucht man viel Geduld, Durchhaltevermögen und einen starken Willen - so wie Luisa.



Luisa wartet seit 4:38 Uhr vor dem Standesamt und ist schon mehrfach ohne Termin nach Hause gegangen.

Sie steht am Dienstag seit 4:38 Uhr hier. An den vorherigen Tagen war sie um 8.30 Uhr da. "Da bin ich schon mehrmals weggeschickt worden.", sagt sie. Also versucht sie heute ihr Glück etwas früher.



Auch Marli und Artium versuchen ihr Glück. Allerdings probieren sie es schon zum fünften Mal. "Das erste Mal waren wir noch ganz naiv, da waren wir um 8:30 Uhr da. Und da dachten wir noch, wir sind ordentlich früh dran. Waren wir aber nicht." Sie hoffen, früh genug wieder raus zu sein, um dann zur Arbeit zu gehen.



"Ich bin schockiert"

Viele hier sind inzwischen zu "Profiwartern" geworden, haben sich Stuhl und Decke mitgebracht. Die richtigen Frostbeulen warten im Auto. Andere kommen im Polarkreisoutfit, so wie eine Frau, die immer noch nicht ihren Augen glauben kann:



"Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schockiert. Ich hab sowas noch nie erlebt." Sie kommt aus Kassel, der Verlobte aus Österreich, und beide haben von der Hauptstadt etwas anderes erwartet. "Schon alleine das Ummelden war ein absoluter Oberhorror in Berlin. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist", sagt sie.



Nur die, die drinnen sitzen, wissen, was hier los ist. Es fehlt an Personal. Qualifizierte Mitarbeiter sind schwer zu finden.



Die Wartenden bringen sich Decken, Bücher und Thermoskannen mit.

Fünf Stellen unbesetzt - erst im Sommer soll sich was ändern

15 Stellen sind im Standesamt vorgesehen. Besetzt sind aber nur zehn, erklärt Sandra Obermeyer, Bezirksstadträtin von Mitte. "Und von denen sind zwei krank beziehungsweise im Urlaub. Das heißt, es machen im Moment acht Leute die Arbeit von 15." Erst Mitte des Jahres soll sich die Situation entspannen. Am Dienstagmorgen öffnen dann um 7:30 Uhr die Türen. Immerhin gibt es 18 Wartenummern. Für gewöhnlich sind es zehn Nummern. Doch auch die 18 reichen mal wieder nicht für alle.