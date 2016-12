3.400 Hektar Anbaufläche waren 2016 in Brandenburg für den Spargel reserviert (zum Vergleich: 400 Hektar für Erdbeeren). Geerntet wurden 19.600 Tonnen von den Luxusstangen. Mit mehr als 2.500 Hektar Anbaufläche kommen fast 75 Prozent der Brandenburger Spargelernte aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.



Die Brandenburger stehen auf die weiße Variante des Gemüses. Die Märkische Streusandbüchse hat ihr Gutes: Die leichten, sandigen Böden mit ihren unterschiedlichen Lehm-Anteilen eignen sich gut zum Spargelanbau.

Der Erfolg geht mehr als 100 Jahre zurück, als 1861 der Ackerbürger und Glasermeister Herrmann den ersten Beelitzer Spargel nach Berlin brachte. Die Großstädter kamen auf den Geschmack. Dennoch gingen zu DDR-Zeiten die Anbauzahlen zurück. Spargel wurde zur Bückware – leider auch im übertragenen Sinne. Dennoch wurde - vor allem in Berlin - die Erinnerung an die Beelitzer Stangen in Zeiten der Teilung und der Mangelwirtschaft bewahrt. Nach 1990 hat kein anderes Gemüse in Brandenburg so einen Aufschwung genommen wie der Spargel.