Die leidige Entrauchungsanlage am BER könnte endgültig gezähmt werden - die Baugenehmigung für das komplizierte Konstrukt liegt vor. Am Freitag trifft sich der Aufsichtsrat, um den Zeitplan bis zur Eröffnung zu besprechen - um einen konkreten Termin winden sich die Verantwortlichen weiter.

Sie nennen sie "Monster" und das nicht ohne Grund: Der Hauptstadtflughafen BER hätte längst eröffnet sein können, wäre da nicht dessen unbeherrschbare Entrauchungsanlage. Seit Donnerstag steht fest: Das Ungetüm kann endlich fertiggebaut werden, der Landkreis Dahme-Spreewald erteilte die entscheidende Baugenehmigung. Der Flughafenchef Karsten Mühlenfeld nahm sie in Königs Wusterhausen feierlich entgegen.

Damit steht aber auch fest: Auf fast allen Geschossen des Fluggastterminals sind Umbauarbeiten an der Entrauchungsanlage nötig. Große Veränderungen wird es auch an der Schnittstelle zwischen dem Terminal und dem unterirdischen Bahnhof geben. Hier sei in den letzten Monaten eine Lösung gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem zuständigen Bundesamt gefunden worden, sagte ein Sprecher des Landkreises. Zur Aufsichtsratssitzung am Freitag aber kommt die Genehmigung in jedem Fall zu spät.