Der BER-Aufsichtsrat hat am Freitag mal wieder den Stand der Bauarbeiten in der Mangel. Geschäftsführer Mühlenfeld wird sich dabei - anders als angekündigt - wohl nicht zum konkreten Eröffnungstermin äußern. Dafür wird weiter über Alternativen debattiert, auch über Tegel.

Nach wie vor ist unklar, ob der Zeitplan für die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg noch im Jahr 2017 eingehalten werden kann. Erst am Donnerstag hatte die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald den wichtigen Bauantrag für den Umbau der Brandschutzanlage am Fluggastterminal genehmigt.



Der Flughafenexperte Hans-Henning Romberg, selbst bis 1996 Geschäftsführer der Flughafengesellschaft, sieht in einem Gespräch mit dem rbb nun aber eine der wichtigsten Hürden für die Baugenehmigung genommen, allerdings steht noch ein sechster Nachtrag aus.

Man könne derzeit noch nicht abschätzen, ob durch nachträgliche behördliche Vorgaben weitere Umbauten nötig seien, hieß es im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung, die unter Vorsitz des Berliner Regierenden Michael Müller (SPD) tagt. Anders als vor Monaten angekündigt, wird Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld deshalb keinen Eröffnungstermin für den Flughafen nennen. Er bekräftigte aber, dass er an dem Ziel festhalte, den Flughafen im nächsten Jahr in Betrieb zu nehmen.



Der Aufsichtsrat hielt sich am Vormittag vor der Sitzung ebenso bedeckt: "Wir unterstützen den Vorsitzenden bei allen seinen Anstrengungen, schnellstmöglich fertig zu werden", sagte Vize-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider.