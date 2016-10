Mehrjährige Haftstrafen wegen Korruption am BER gefordert

Plädoyer am Landgericht Cottbus

Ob es noch am Mittwoch ein Urteil gibt, ist noch nicht klar.

Die drei Männer hatten die Bestechung bereits zum Prozessauftakt eingeräumt. Der frühere Bereichsleiter der Flughafengesellschaft gab zu, 150.000 Euro erhalten zu haben. Im Gegenzug soll er dafür gesorgt haben, dass Imtech Nachtragsforderungen in Höhe von 60 Millionen Euro ohne jede Prüfung überwiesen wurden.

Für einen ehemaligen Bereichsleiter der Flughafengesellschaft forderte sie am Mittwoch im Landgericht Cottbus 3 Jahre und 8 Monate. Ein mitangeklagter Manager der Baufirma Imtech soll für 2 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Für einen weiteren Imtech-Manager beantragte die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe.

Was die Höhe der Bestechungssumme angeht, handelt es sich laut Staatsanwaltschaft zwar um den bislang größten Korruptionsfall im BER-Umfeld - aber nicht den ersten, der vor Gericht landet.

Im Herbst 2014 war bekanntgeworden, dass ein vom Amtsgericht Cottbus erlassener Strafbefehl gegen einen ehemaligen Technikchef des Flughafens rechtskräftig ist. Der Mann wurde wegen Bestechlichkeit und Betrugs zu einem Jahr Bewährungsstrafe verurteilt; zudem gab es eine Geldauflage von 200.000 Euro. Der Mann hatte demnach – vor seinem Posten als Technikchef - als Berater der Flughafengesellschaft versucht, bei der Vergabe eines Auftrags an ein Planungsbüro knapp eine halbe Million Euro für sein Unternehmen abzuzweigen.

Das Ganze flog auf, so dass es nur bei einem versuchten Betrug blieb. In zwei anderen Fällen stellte er für Planungsleistungen am BER überhöhte Rechnungen.