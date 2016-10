Regierungswechsel in Berlin weckt Hoffnung auf mehr Nachtruhe

Bislang biss Brandenburg in Sachen Ausweitung der Nachtruhe beim BER bei den Berlinern auf Granit. Doch die Aussicht auf ein rot-rot-grünes Bündnis weckt Hoffnungen bei den Anwohnern. Der BER-Sonderausschuss hat am Montag die Nachtflüge auf der Agenda.

Der Sonderausschuss des Landtags in Potsdam berät am Montagnachmittag über die Lage am künftigen Flughafen BER. Ein Thema wird dabei die Länge der Nachtruhe sein. Bisher sind dafür fünf Stunden vorgesehen. Mit einem voraussichtlich demnächst rot-rot-grünen Bündnis wird nach Brandenburg möglicherweise auch Berlin seine Haltung zu den Flugverbotszeiten überdenken - zumindest wächst derzeit wieder die Hoffung darauf unter Anwohnern. Die Brandenburger wollen Nachtflüge zwischen 22 abends und 6 Uhr morgens unterbinden.